100% de precisão: como é sistema antimísseis que EUA vão enviar a Israel

Imagem: U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency via Reuters

Os Estados Unidos confirmaram no domingo (13) o envio de um poderoso sistema antimísseis a Israel, para reforçar a defesa contra mísseis do Irã. O programa é conhecido como THAAD (Terminal de Defesa Aérea de Altitude Elevada).

O que é o THAAD?

Sistema de caminhões equipados com dezenas de interceptadores. Cada THAAD é um sistema de seis caminhões equipados com lançadores, 48 interceptadores de mísseis e equipamentos de radar. Ele derruba o míssil quando for mais oportuno, tanto em sua subida como já em sua queda.

As Forças Armadas dos EUA têm sete THAAD. Os terminais são uma das armas antimísseis mais poderosas do país. Atualmente, Emirados Árabes Unidos e Coréia do Sul também têm o sistema em seus territórios.