Alerta só foi enviado 8 h após início das inundações na Espanha, diz jornal

Responsável pelo alerta alegou que comunicação é feita de forma "escalonada". Após muitas críticas em relação à demora do acionamento do sistema Es-Alert, fontes da Presidência da Generalidade Valenciana disseram ao El País que a coordenação da ação foi feita desde o meio-dia e que a sequência de comunicação de alertas de catástrofes "é feita de forma escalonada, à medida que se obtêm dados concretos".

Publicação no X do serviço de emergência de Valência mostra a notificação enviada pelo Es-Alert Imagem: Reprodução/X @GVA112

Primeira publicação da Confederación Hidrográfica del Júcar foi feita no X às 11h50. Nas redes sociais, o serviço de emergências de Valência publicou, durante toda a tarde, informações sobre precipitações acumuladas, alertas para estradas fechadas e avisos sobre o transbordamento de rios.

Durante o dia, empresas alertaram os funcionários e suspenderam turnos de trabalho. Foi o caso da Universidade de Valência e da fábrica da Ford em Almussafes, por exemplo.

Apenas no final da tarde, pouco depois das 16h, o serviço de emergência anunciou no X a convocação do CECOPI (Centro de Coordenação Operacional Integrado, em tradução livre). De acordo com a publicação, esse é o órgão superior de gestão de emergências e é constituído quando uma situação de emergência o justifique.

Um membro da Unidade Valenciana de Emergências disse ao El País que essa era uma ferramenta que permitia a atuação de forma rápida e coordenada. "É melhor ser criticado por alarmismo do que por negligência".