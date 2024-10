'Não tenho adjetivos para descrever o que vivemos', diz prefeita de cidade da Espanha atingida por chuvas

As buscas por corpos de pessoas que podem ter ficado presas em carros e em casas continua nesta quarta-feira. O temporal se dirige agora para a Catalunha, Aragón, Extremadura, Navarra e o oeste da Andaluzia.

Nas redes sociais, moradores da região publicaram nesta quarta-feira imagens, chamando a situação de "catástrofe inédita" e de "dilúvio".

¡Dantesco! La fuerza del agua. Esta tarde (29/10/2024), así están algunas calles de #Utiel (#Valencia) tras el desbordamiento del #RíoMagro. Se han registrado casi 200 litros por metro cuadrado. Vídeo vía @meteo_requena. pic.twitter.com/mB2I0zkKC4 ? MeteOrihuela (@MeteOrihuela) October 29, 2024

As águas do Mediterrâneo batem recordes de calor a cada ano. Fenômenos metodológicos extremos como o que atinge a região, mostram o impacto das mudanças climáticas em uma zona costeira particularmente exposta, como explica à RFI Aurélien Ribes, pesquisador do grupo de Análise e Modelização da Atmosfera, do Clima e da Sensibilidade (AMACS), do Centro Nacional de Pesquisas Meteorológicas da França.

"Temos informação suficiente hoje para dizer que a mudança climática, aquecendo a atmosfera, aumenta a quantidade de vapor de água disponível, induzindo a episódios de forte precipitação que acabam sendo mais intensos e mais frequentes como este", afirma.