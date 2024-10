Promotora avança no caso contra Evo Morales por estupro na Bolívia

A investigação criminal contra o ex-presidente Evo Morales pelo abuso sexual de uma menor quando ainda era chefe de Estado da Bolívia está avançando, mas ainda não há ordem de captura contra ele, informou a promotora encarregada do caso nesta quarta-feira (30).

Neste "pouco tempo já conseguimos reunir quatro (...) cadernos de investigação onde se encontram todos os indícios e algumas provas já materiais que conseguimos coletar", declarou a promotora Sandra Gutiérrez.

No entanto, a encarregada do Ministério Público do departamento de Tarija (sul) disse que informará "oportunamente" se emitirá uma ordem de prisão contra Morales, que tachou o processo de "mais uma mentira" orquestrada por seu ex-ministro e hoje adversário Luis Arce.