Raquel Landim comanda cobertura especial do UOL nas eleições americanas

A colunista Raquel Landim comandará a cobertura especial do UOL News sobre as eleições americanas na próxima terça-feira (5). O programa será transmitido, ao vivo, a partir das 20h, e poderá ser acompanhado na home-page do UOL, no YouTube e nas redes sociais do UOL.

A atração contará com as participações dos jornalistas Kennedy Alencar e Amanda Klein, além do colunista Jamil Chade e o cineasta José Padilha, ambos direto dos Estados Unidos.

Após meses de campanha intensa, com troca de farpas e acusações, a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump chegam no dia da votação para as eleições presidenciais americanas sem favoritismo. Os dois aparecem em várias pesquisas tecnicamente empatados.