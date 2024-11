ONU cobra punição a 'todos' os responsáveis pela morte de Marielle

Em seis anos desde seu assassinato, Marielle passou a fazer parte da política externa do país, ao se transformar tanto em bandeira de ativistas de direitos humanos quando símbolo do debate sobre a situação brasileira no que se refere à impunidade.

Longe do foco da imprensa, nos bastidores, a ONU e governos estrangeiros passaram a cobrar respostas do Brasil. O debate chegou a fazer parte de negociações, como a criação de um mecanismo nas Nações Unidas que iria examinar a questão do racismo.

O governo Bolsonaro fez de tudo para esvaziar o estabelecimento do mecanismos. Mas, com a pressão global também pela morte de George Floyd, nos EUA, o processo foi adiante. Quando o primeiro relatório surgiu, o caso de Marielle Franco era um dos citados e tomado como emblemático no mundo. Enquanto isso, em Paris, uma praça era inaugurada em sua homenagem, num recado claro de que o crime continuaria sendo um tema da pauta da agenda externa do Brasil.

A pressão sobre o Brasil não acabou com a derrota de Bolsonaro nas urnas. No final de 2022, Clément Nyaletsossi Voule, relator da ONU sobre o direito à associação pacífica, afirmou que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva tinha a obrigação de garantir que a impunidade não prevaleça no caso do assassinato de Marielle.

"Se o novo governo quer ser levado a sério, ele terá de lidar com esse caso", disse o relato. "Ele precisa garantir que as investigações cheguem às pessoas que ordenaram o crime, quem planejou e quem está na base disso, e não apenas a quem puxou o gatilho", disse. "Isso deve ser uma prioridade, inclusive para a imagem do Brasil", destacou o relator.