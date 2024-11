Médica, ativistas: eleição dos EUA tem candidatos além de Trump e Kamala

Candidata foi presa durante protesto pró-Palestina. Em abril deste ano, ela e dois funcionários de sua campanha foram detidos em um ato na Universidade de Washington em St. Louis, no Missouri. Eles estavam entre as cem pessoas presas, que se recusavam a deixar o campus.

Ela preocupa democratas. A eterna candidata do Partido Verde está nas cédulas de quase todos os estados americanos e representa um risco à chegada dos democratas à Casa Branca. Embora não tenha possibilidade de vencer, no estado-pêndulo de Wisconsin, onde os resultados são decididos por uma pequena margem de votos, os apoios à sua candidatura são determinantes.

Chase Oliver, do Partido Libertário

O ativista se lançou candidato pelo terceiro maior partido dos EUA. Aos 39 anos, ele é a pessoa mais jovem a se candidatar nas eleições presidenciais americanas e o único assumidamente gay.

Candidato defende o equilíbrio fiscal e o fim do apoio militar a Israel e Ucrânia. Ele também aposta no encerramento de todas as bases militares dos EUA no exterior e o fim da pena de morte.