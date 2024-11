Tales: Trump traz pavor de 'fantasma' de retorno de Bolsonaro

Essa guerra contra as instituições fará com que elas se protejam no caso de uma eleição do Trump, não voltando atrás nas punições ao Bolsonaro. Ele não deve ser beneficiado em termos de adiamento, anistia e revisão das penas às quais lhe devem ser impostas. As instituições estão com pavor do retorno de Bolsonaro. Trump traz esse 'fantasma', que fará as instituições democráticas reagirem. Tales Faria

O colunista frisou que uma possível vitória de Trump terá outro impacto negativo para o Brasil, desta vez relacionado ao possível corte de investimento no Fundo Amazônia.

Quando a História se repete, ou é como farsa ou como tragédia. Trump possivelmente repetirá a farsa que ele montou durante o governo dele e nas eleições passadas. Para o mundo, é claro que Trump influirá nos rumos da humanidade, caso seja eleito. O pior de tudo não é só o fortalecimento do ultraconservadorismo, mas também o que ele fará de mal para a proteção do meio ambiente.

Creio que aí será o principal problema para o Brasil, com a política antiambientalista de Trump. Com Biden, havia uma previsão de US$ 500 milhões para a defesa do meio ambiente no Brasil; com Trump, isso provavelmente não será efetivado.

Ministro do STF diz que eventual vitória de Trump não afeta caso Bolsonaro

Os inquéritos contra Jair Bolsonaro não sofrerão qualquer influência caso Donald Trump vença as eleições nos Estados Unidos, revelou um ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) ao colunista Josias de Souza, que trouxe a informação no UOL News desta segunda (4).