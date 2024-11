Maior podcaster do mundo, 'cancelado' por mentir sobre covid, apoia Trump

O Spotify acabou excluindo mais de 100 episódios da plataforma, mas renovou contrato com ele por US$ 250 milhões (mais de R$ 1 bilhão) em 2024.

Harris e Trump dividem famosos nos EUA

Nomes de peso da cultura pop estão entre apoiadores da candidata. Taylor Swift, Beyoncé e Billie Eilish são algumas das que acenaram em favor da democrata.

O rapper Eminem chegou a aparecer em evento de apoio a Kamala e o ex-presidente Barack Obama cantou um trecho de uma música dele em comício. George Clooney, Jennifer Aniston, Arnold Schwarzenegger, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker, Matt Damon, Robert De Niro, Jennifer Lawrence, Bryan Cranston, Anne Hathaway e Demi Lovato também estão entre eleitores que declararam voto na vice-presidente dos EUA.

Um dos nomes de maior vulto no apoio a Donald Trump é o de Elon Musk. Ao longo da campanha, o republicano também recebeu o aceno o de 50 Cent, que publicou a capa de seu álbum "Get Rich or Die Trying", com o rosto do republicano; de Kanye West, Amber Rose, Azealia Banks, Mel Gibson e Dennis Quaid.