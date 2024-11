Em aldeia de avô indiano, moradores rezam por vitória de Kamala nos EUA

Durante a campanha ao lado do presidente Joe Biden, a origem mista de Harris foi apontada como possível obstáculo para ter apoio dos eleitores negros. Sobre isso, ela afirmou em 2019 ao The Washington Post que políticos não devem ser estereotipados por sua cor ou ascendência. "Eu sou quem eu sou. Estou de bem com isso."

Milhões vão às urnas nesta terça

Após meses de campanha, americanos devem ir às urnas hoje para a escolha do novo presidente. Eleitores de Nova York, Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, Nova Jersey e Virgínia já podem votar desde às 8h.

Votação em sete estados deve denifinir o vencedor. Eleitores da Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Geórgia, Nevada e Carolina do Norte devem decidir a eleição neste ano. Os swing states são estados que não são fiéis a nenhum dos partidos e podem votar em candidatos republicanos ou democratas, a depender da eleição.

Primeira urna apurada deu empate. A primeira urna aberta na apuração das eleições nos EUA foi na pequena cidade de Dixville Notch, em New Hampshire. 6 votos foram registrados, sendo 3 para Donald Trump e 3 para Kamala Harris.