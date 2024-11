Em reação à 'machosfera', adesão feminista ao 4B se fortalece nos EUA

O filho de 18 anos de Trump, o Barron, teria sido o responsável pela mediação do pai com criadores de conteúdo da "machosfera''. "Ele ouviu o filho dele, que tinha muito a dizer sobre como se aproximar desses grupos. O público de meninos novos tem sido essencial para a manutenção do conservadorismo atualmente, então foi fundamental para sua vitória'', analisa Bruna Camilo, Doutora e Pesquisadora em Gênero da PUC-Minas.

Trump investiu horas de conversas com personalidades conservadoras da internet. Em um dos casos, ele fez uma aparição em uma transmissão ao vivo com mais de meio milhão de espectadores do streamer Adin Ross, que já foi repetidamente banido do Twitch por insultos raciais e antissemitas. "Meu filho me contou sobre você, e ele disse: 'Pai, ele é muito grande'", falou Trump durante a conversa de duas horas.

''Medo do que os homens têm se tornado''

Após a vitória do republicano e a consolidação da ''machosfera'', uma onda de mulheres jovens tem decidido se aliar ao movimento 4B. Nascido na Coreia do Sul, o grupo feminista questiona papéis impostos pela sociedade às mulheres, em aspectos como casamento, maternidade, relacionamentos e expressão pessoal.

O 4B prega uma rejeição radical à vínculos românticos e sexuais com homens. Os quatro pilares do 4B são: Bihon (recusa ao casamento heterossexual), Bichulsan (recusa à maternidade), Biyeonae (recusa ao namoro) e Bisekseu (recusa às relações sexuais heterossexuais).

No TikTok e no Reddit, garotas contaram ter se juntado ao grupo na mesma semana que o resultado da votação foi cravado. "Fiz minha parte como uma mulher americana e terminei com meu namorado republicano ontem à noite. Oficialmente entrei no movimento 4B esta manhã'', relatou uma delas.