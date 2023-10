'Não tem a quem recorrer': agricultor perde colheita e lago vira lama no AM

José Cristo Oliveira, produtor de guaraná de Maués Imagem: Arquivo Pessoal

De acordo com o boletim divulgado dia 10 de outubro pelo governo do Amazonas, 45 dos 62 municípios decretaram emergência em decorrência da estiagem, que já é considerada uma das maiores do Estado. A devastação baixou o nível dos rios a marcas nunca registradas. A estiagem, segundo especialistas, é comum na região, mas a intensidade deste ano tem relação com os efeitos do El Niño.

"Não temos para quem recorrer. Não temos nem como oferecer produtos de outras coleiras, como banana, feijão e melancia, para o PNAE [Programa Nacional de Alimentação Escolar] aos colégios da cidade. Não estamos conseguindo cumprir nossos compromissos de entregas, é algo geral", relata Oliveira.

Rios viram ruas e afetam a vida da população

Do pouco que é colhido, segundo os agricultores, o escoamento vira um desafio. No Amazonas, 59 municípios dependem de hidrovias como modal de transporte. Desses, 38 estão em emergência em relação à locomoção de passageiros e cargas, segundo o governo. É o caso de Maués, afetando diretamente a comunidade que vive no campo.

"Está muito difícil chegar à sede do município e onde estão os barracões da produção. Moro a 80 km da sede de Maués. A viagem normal dura de sete a oito horas. Agora, chega a 14 horas com muita dificuldade porque o barco encalha e não é fácil chegar até Maués. Nunca vi nada parecido".