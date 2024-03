Como se fosse LSD: comer esse peixe pode te dar alucinações por até 3 dias

Pesquisa científica comprovou dois casos de intoxicação em 2006. Um deles ocorreu com um homem de 40 anos, que teve problemas digestivos leves e graves alucinações visuais e auditivas após consumir o peixe em um restaurante. Ele só recuperou a consciência 36 horas depois da refeição, sem conseguir lembrar-se do período alucinatório. O outro, de 90 anos, teve alucinações auditivas por duas horas, seguido de dias com pesadelos. A recuperação total veio após 3 dias. O estudo foi publicado na revista científica "Clinical Toxicology".

Mas nem sempre o consumo da salema provocará efeitos alucinógenos. Tudo dependerá da dieta do peixe. Pode ser que a salema em questão não tenha consumido algas com toxina e, assim, não provocará alucinações ao ser humano. Além disso, eles dependem da alta população de algas dinoflageladas com a toxina.

Alguns estudos que apontam que existe uma temporada em que essas toxinas acumuladas tem maior efeito ou não. Eles ocorrem no outono do hemisfério norte do que outras épocas. Pode ter a ver com a maior concentração de alga ou o próprio metabolismo do peixe.

Kleber Mathubara, doutorando do programa de pós em zoologia do IB-USP

Para evitar os efeitos alucinógenos, é necessário limpar muito bem o peixe. É muito importante que na preparação da carne não exista o contato com órgãos do sistema digestivo.