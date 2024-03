Picada de aranha-armadeira causa ereção por mais de 2 horas e pode matar

Apesar de seu veneno poderoso, que pode até matar após um episódio de priapismo, a Phoneutria, também conhecida como aranha-da-bananeira, perde em número de vítimas para outra espécie, a aranha-marrom (Loxosceles sp.).

Segundo dados do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) do MS (Ministério da Saúde), entre 2019 e 2023, foram notificados no Brasil 23.868 casos de picadas causadas pela aranha-armadeira, com 13 mortes. Contra 38.030 casos de picadas causadas pela aranha-marrom, com 50 óbitos.

A terceira na lista é a viúva-negra (Latrodectus sp.), com 1.015 casos registrados e apenas uma morte. Existem ainda 59.245 casos envolvendo outras espécies de aranhas, não identificadas, com 16 mortes.

As regiões Sul e Sudeste são as mais propícias como habitat das armadeiras e, por essa razão, o número de casos é maior nessas áreas, com 2.807 casos ocorrendo no Sul e 2.709 na região Sudeste. Indivíduos da espécie vivem em áreas de floresta, como a Mata Atlântica, mas também ocorrem no Cerrado e no Pampa, em matas ciliares (nas beiras de rios) ou em morros, em matas de encosta.

Durante o dia se escondem entre folhas de plantas, debaixo de troncos caídos no chão, dentro de bromélias, em palmeiras. À noite saem para caçar, expondo-se sobre folhas grandes de plantas ou no chão da floresta. Caçam de emboscada, esperam a passagem de presas, que são normalmente insetos, e avançam sobre eles, imobilizando-os com veneno.