Chuva de anos em dias: Saara tem previsão de 'dilúvio' e isso é preocupante

Previsão indica mais de 500% do volume médio mensal em partes do deserto do Saara Imagem: Reprodução/Severe Weather Europe

O que explica o fenômeno?

Zona de convergência está atuando na região. A Zona de Convergência Intertropical (ITCZ, na sigla em inglês) é formada por uma faixa de nuvens, tempestades e chuvas que se espalha por todo o Equador. A zona existe graças ao encontro dos ventos alísios vindos de ambos os hemisférios, que provocam as precipitações por conta de sua umidade.

Movimentação da ITCZ tem sido atípica. Segundo registros recentes, a zona de convergência está se deslocando mais do que o habitual em direção ao norte, principalmente nos últimos três meses. Com a ITCZ se encaminhando para o norte da África, fortes sistemas de trovoadas se deslocam para o Oceano Atlântico, em latitude mais elevada e sobre águas mais frias.

Previsão no Saara acende alerta e pode indicar impactos de escala global. De acordo com o Severe Weather, as alterações na ITCZ podem alterar "drasticamente" os padrões climáticos na região e afetar a temporada de furacões no Atlântico.

Chuvas no Brasil também podem sofrer as consequências do deslocamento atípico da ITCZ. Dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indicam que a ITCZ alcança sua posição mais ao norte justamente entre os meses de agosto e setembro. Com o deslocamento ainda maior da zona de convergência, a previsão indica baixa ocorrência de chuva na região amazônica, com calor intenso e possível agravamento da estiagem. "Quanto mais intenso for o sistema [ITCZ], maior será o volume de chuva, principalmente, no norte e semiárido nordestino do Brasil", explica o Inmet.