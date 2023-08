ONU se posiciona contra marco temporal: 'Seria um grave retrocesso'

A ONU (Organização das Nações Unidas) publicou uma nota contra a aprovação do marco temporal no Brasil. O julgamento sobre o tema no STF (Supremo Tribunal Federal) foi retomado hoje.

O que aconteceu:

Segundo a ONU, houve uma análise técnica que concluiu que a aprovação do marco temporal "seria um grave retrocesso para os direitos dos Povos Indígenas no Brasil, e contrária as normas internacionais de direitos humanos".