Defesa de Bolsonaro cria 'espetáculo' sobre silêncio à PF, analisa jurista

A ideia de permanecer em silêncio é um direito constitucional, agora se eu me reservo no direito de não falar nada naquilo que me autoincrimina, estou admitindo que algo há para me incriminar.

Tem limites nisso e vem o problema: pode silenciar não sobre tudo, só sobre naquilo que te autoincrimina.

Lenio Streck, jurista

Dal Piva: Wassef abre mão de silêncio e responde às perguntas da PF

A colunista do UOL Juliana Dal Piva apurou e comentou no UOL News que Frederick Wassef, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), abriu mão do silêncio e respondeu perguntas da Polícia Federal em depoimento nesta quinta-feira (31).