Locutor chama golpe de 1964 de 'revolução' durante o 7 de Setembro em SP

Foi um evento muito bonito, com a população participando, cívico. Uma coisa maravilhosa de a gente poder ter presenciado. Com relação à questão da vinda do presidente Bolsonaro, não tive informação. Obviamente se viesse seria muito bem recebido.

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo

Motoqueiros marcaram presença. Motociclistas do grupo Carpe Diem Mototurismo, que se reúne aos domingos no Pacaembu, participaram da parada, como já aconteceu em anos anteriores. Trajados com bandeiras do Brasil, eles acenaram para o público e bateram continência para o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Durante a pandemia, as motociatas com bolsonaristas foram uma das principais manifestações de apoio ao então presidente.