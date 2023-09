Evangélicos pressionam contra casamento homoafetivo, mas PL deve empacar

Pressão evangélica

A Frente Parlamentar Evangélica quer usar o segundo semestre para pressionar pela votação das pautas de costumes. Entre elas, estão o projeto contra o casamento homoafetivo, os Estatutos da Família e do Nascituro —que proíbe o aborto do feto em qualquer circunstância— e a isenção de impostos a igrejas.

Os temas costumam aglutinar o público mais conservador e desviar as atenções de questões espinhosas, como as investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nos seis primeiros meses do mandato de Lula, houve um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para aprovar propostas importantes na economia, como o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária, sem tocar em temas considerados ideológicos.

Com o fim do compromisso, agora a dúvida está em qual será a atitude de Lira. É dele a prerrogativa de escolher os assuntos que serão votados no plenário. Mas a indicação recente de dois ministros do centrão para entrar no governo e outras negociações põem em xeque o apoio do parlamentar do PP.

Votação em plenário

Pedido para que todos os deputados votem. A deputada Tabata Amaral (PSB-SP) apresentou um requerimento para que o projeto seja analisado também pelo plenário da Câmara, mas Lira ainda não decidiu.