Dino anuncia pacote de R$ 134 mi e reforço da PRF nas fronteiras da Bahia

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flavio Dino, anunciou hoje um pacote de R$ 134 milhões para a Segurança Pública na Bahia.

O que aconteceu

Dino também disse que autorizou agentes da PRF nas fronteiras da Bahia. "A PRF vai começar a Operação Divisa, desenhada em conjunto com o estado, em que nós vamos fortalecer as fronteiras da Bahia com os estados vizinhos", afirmou o ministro.