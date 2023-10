Josias: Possível fundo político em morte de médicos escancara ódio no país

Espera-se que esta investigação seja muito bem feita para que os criminosos sejam identificados e punidos com todos os rigores que a lei permitir. Deve-se torcer para que, a esse evento dramático, não esteja associado nenhum ingrediente político, porque aí o absurdo ganharia contornos ainda mais dramáticos. Como não houve assalto, fica a pergunta no ar: por quê? Qual é a motivação? Josias de Souza, colunista do UOL

Josias: Lula só terá fidelidade do centrão dando cargos além de ministérios

Para Josias de Souza, o governo Lula só obterá a fidelidade do centrão se saciar o apetite por cargos e verbas, já que oferecer ministérios não parece mais ser o suficiente. Na análise do colunista, Lula teve a chance de cortar este relacionamento nocivo, mas a desperdiçou e agora será obrigado a conviver com o toma-lá-dá-cá até encerrar seu terceiro mandato.

Não conseguirão criando grupos no WhatsApp, mas liberando verbas e entregando cargos para além da Esplanada. O centrão já não se contenta com tudo e quer um pouco mais. Lula entrou nesse jogo na fase de transição, quando admitiu restabelecer com regras semitransparentes um pedaço do orçamento secreto que o STF havia declarado inconstitucional. O governo está alimentando o apetite do centrão por verbas. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias: PF convive com 3 versões em caso de filho de Moraes e devia divulgar vídeo completo

Josias de Souza destacou que as dúvidas persistem sobre o caso das agressões que Alexandre de Moraes diz ter sofrido no aeroporto de Roma. O colunista frisou que as imagens do episódio, mantidas em sigilo pelo ministro do STF Dias Toffoli, deveriam ser divulgadas com o intuito de fornecer mais elementos para, enfim, chegar-se a uma conclusão sobre o que de fato ocorreu - e, se for o caso, definir as punições aos agressores.