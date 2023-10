Bergamo: Lula teria que deixar confiança de lado para indicar mulher ao STF

É óbvio que há milhares de mulheres com currículo maravilhoso, com afinidade com as ideias dele e que poderiam ir ao STF. Mas o Lula de hoje não é o mesmo de 2002, que indicou pessoas sem conhecê-las. Há essa dificuldade que eu vejo, hoje, como intransponível, a não ser que Lula abra mão desse critério da estrita confiança pessoal, proximidade e conhecimento íntimo. Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo

Josias: Eventual indicação de Dino ao STF ficou mais cara para Lula

Josias de Souza apurou que as negociações para a nova indicação ao STF estão a todo vapor. O colunista apontou que, liderado por Davi Alcolumbre, o Senado deve exigir um preço caro para a aprovação de Flávio Dino, um dos favoritos à cadeira deixada por Rosa Weber. O pano de fundo é uma disputa de poder, já que senadores consideram que Lula tem sido mais generoso com Arthur Lira.

Alcolumbre está capitaneando no Senado uma articulação com outros oligarcas e eles estão sinalizando ao Planalto que a eventual indicação do Flávio Dino ao Supremo encareceu. A fatura inclui uma chantagem de médio prazo e alguns resgates de curtíssimo prazo. O senador deseja que Lula sinalize, desde logo, apoio à pretensão dele de voltar à presidência do Senado. Para já, Alcolumbre quer ser ouvido no processo de escolha do novo procurador-geral da República e reivindica cargos. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias: Criminalidade pulverizou plano de Dino em menos de uma semana

Josias de Souza se espantou ao ver que o congresso do qual participariam os médicos assassinados em um quiosque no Rio de Janeiro prosseguiu normalmente, como se nada grave tivesse ocorrido. O colunista chamou a atenção para a normalização da violência no país e criticou o plano de segurança anunciado recentemente pelo ministro da Justiça Flávio Dino.