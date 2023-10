Ao lado de Lira e Pacheco, Barroso diz que não há 'Poderes hegemônicos'

O UOL apurou que Barroso telefonou para Lira para aparar arestas. Ao presidente da Câmara, o ministro sinalizou que não deve levar a plenário temas polêmicos —que foi um dos estopins do avanço de pautas que mexem com o Supremo.

Ontem, Barroso convocou uma entrevista à imprensa e disse que não via "nenhum tema como tabu" ao comentar as propostas em discussão no Congresso, mas ponderou que agora não seria a hora de "mexer" no Supremo.

Hoje, o ministro fez um discurso defendendo o diálogo entre os Poderes, afirmando que não há "Poderes hegemônicos" no país.

Não existem Poderes hegemônicos. Todos vivemos em parceria institucional pelo bem do Brasil, como deve ser a vida democrática.

Luís Roberto Barroso, presidente do STF

"É impossível exagerar a simbologia de estarmos todos aqui juntos, cada um no exercício das suas competências. E onde eventualmente existam eventuais sobreposições, todos nós civilizada e democraticamente, conversamos e nos unimos pelo bem do Brasil", disse Barroso.

Ontem (4), a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma proposta que limita as decisões monocráticas (individuais) de ministros do STF e o chamado pedido de vista — instrumento que paralisa o julgamento para o magistrado ter mais tempo para avaliar o tema.