Cid relata que Bolsonaro pediu alteração em decreto golpista, diz jornal

De acordo com a reportagem, Cid teria dito que Bolsonaro manteve no decreto a convocação de novas eleições e o pedido de prisão de Alexandre de Moraes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) à época.

Cid teria dito na delação que só soube do documento quando Martins lhe apresentou uma versão impressa e em formato digital para que fossem feitas as mudanças pedidas pelo ex-presidente. O próprio ex-assessor retornou dias depois com uma nova versão do texto e a alteração solicitada por Bolsonaro.

O Globo traz que Cid disse na delação que o ex-presidente concordou com a mudança feita na minuta e mandou chamar os comandantes das Forças Armadas para discutir a medida antidemocrática. A ideia não foi colocada em prática devido à falta de apoio tanto do general quanto do comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior.

Ao jornal, a defesa de Bolsonaro disse que não teve acesso à delação e, por isso, não pode comentar. A defesa de Filipe Martins não foi localizada.

Cid disse à PF que Bolsonaro consultou militares sobre golpe

Em outro depoimento, segundo O Globo, Mauro Cid afirmou que Bolsonaro recebeu minuta de decreto para convocar novas eleições, que incluía a prisão de adversários.