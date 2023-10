Após adiamento, ministério vai enviar 300 agentes da Força Nacional ao Rio

"A Força Nacional realizará operações nas rodovias, sob a liderança da Polícia Rodoviária Federal", explicou o ministério em nota.

O envio de agentes havia sido adiado pela pasta após um questionamento do MP (Ministério Público) do estado. Medidas que não foram questionadas foram mantidas, como o patrulhamento ostensivo nas rodovias federais, ações em portos e aeroportos, inteligência policial e investigações de quadrilhas, além de operações de polícia judiciária com o cumprimento de mandados, ainda de acordo com o ministério.

O secretário-executivo do Ministério, Ricardo Cappelli, se reunirá com representantes do MPF na terça-feira (17). Ao UOL, a pasta explicou que eles irão "tratar de questões voltadas à atuação das forças federais de segurança na capital fluminense".

Tudo em perfeita harmonia com o governo do estado. O adversário é o crime organizado que ameaça à vida, a economia e o Estado Democrático de Direito.

Ricardo Cappelli, em publicação nas redes sociais