Glenn pede 'investigação completa' sobre espionagem da Abin: 'Chocado'

Greenwald suspeita que se tornou alvo da espionagem da Abin por sua atuação na Vaza Jato, quando divulgou conversas de membros da Lava Jato que culminaram no reconhecimento da parcialidade de Sergio Moro no caso do triplex atribuído a Lula. O jornalista destacou que seu marido David Miranda, ex-deputado federal que morreu em março deste ano, também esteve na mira do monitoramento ilegal por suas críticas a membros da família Bolsonaro.

Um dos motivos é a informação jornalística sobre a Vaza Jato. Naquele momento, foi considerada como uma grande ameaça ao governo Bolsonaro porque o alvo principal foi Sergio Moro, que era o 'superministro da Justiça'. Isso derrubou tudo no processo de prender Lula. Eu era 'inimigo' do governo Bolsonaro, mas eu já o estava criticando bem antes disso. Ele me xingou várias vezes nas redes sociais. Ele também atacou David. Glenn Greenwald, jornalista

O jornalista disse que nenhum funcionário do governo o procurou para fornecer maiores detalhes sobre o que houve. Greenwald estuda se entrará com algum processo e espera descobrir que tipo de informações foram obtidas e de que forma elas poderiam ser usadas.

Não falei com nenhuma autoridade brasileira. Até agora, ninguém do governo entrou em contato comigo para me explicar o que aconteceu. Estou consultando meus advogados sobre a possibilidade de processar e tentar descobrir mais. Quero saber qual tipo de informação essas pessoas que fizeram a espionagem ilegal obtiveram. Glenn Greenwald, jornalista

Sakamoto: Abin deveria abrir a boca para pedir desculpas

Para o colunista do UOL Leonardo Sakamoto, os agentes da Abin "podem reclamar à vontade", mas o caso de espionagem ilegal promovido pelo órgão reforça o autoritarismo do governo de Jair Bolsonaro. Ele ressaltou que o ministro do STF Alexandre de Moraes "agiu certo" ao afastar Paulo Maurício Fortunato Pinto, número 3 da Abin, caso se comprove que o episódio interferiu em investigações importantes, como a dos atos golpistas de 8 de janeiro.