Governo Lula monitora redes para evitar atos golpistas em 8 de janeiro

A democracia, as manifestações fazem bem ao Brasil. [O STF] separou bem, estabeleceu o limite do que é democracia e do que é golpismo, ataque ao Estado Demcorático de Direito. Ricardo Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública

Cappelli comentou ainda sobre o ato que o presidente Lula deve fazer no 8 de janeiro, em defesa da democracia e das instituições.

Prefiro chamar esse ato do presidente Lula, que fará junto com os chefes dos demais poderes no dia 8, de um ato de defesa, de consolidação, defesa da democracia e das instituições democráticas. Ricardo Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública

No dia que completa um ano da tentativa do golpe, é um momento de reafirmar a Constituição, a nossa convicção democrática. Será uma festa democrática, não é um dia, um ato contra algo: é a favor do Brasil, da democracia, um dia para ser de celebração democrática. Ricardo Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública

