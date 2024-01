Reinaldo: Moraes autoriza afastamento de delegado da PF que atuou na Abin

Há provas contundentes de que Carlos Afonso Gonçalves estava lotado na Abin quando houve o monitoramento do ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes, o então governador do Ceará, Camilo Santana, e mais quatro deputados federais. Reinaldo Azevedo

O monitoramento tinha o objetivo de tentar produzir provas que favorecessem Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, e Renan Bolsonaro, que teve envolvimento com um empresário que tinha negócios com o governo federal. Além do afastamento de Gonçalves, a PGR também fez um pedido de cooperação com outros órgãos para investigações.

Outra decisão, também à pedido da PGR, o Ministério Público não vê obstáculos para que se conceda a autorização para a requerida cooperação interinstitucional com a CGU em investigações e inquéritos que envolvem, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Reinaldo Azevedo

Por fim, o colunista do UOL destacou que há dois dias Bolsonaro publicou uma mensagem enigmática dizendo que "coisas duras viriam pela frente", mas afirmou que a Polícia Federal não será intimidada.

Essa gente pode chiar e reclamar à vontade e prometer retaliação, mas não vai adiantar e não vão conseguir intimidar a Polícia Federal e não vão conseguir intimidar o Supremo. Reinaldo Azevedo

