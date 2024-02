Maierovitch: Collor vai à posse de Dino como se STF não o tivesse condenado

O ex-presidente da República Fernando Collor de Mello (PRD-AL) foi à posse do novo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino como se ele não tivesse sido condenado por corrupção pelo próprio Supremo, apontou o jurista e colunista do UOL Wálter Maierovitch durante o UOL News desta quinta-feira (22).

[Ele] Estava lá na maior cara dura, uma cara duríssima incrível, [o ex-presidente da República] Fernando Collor de Mello, condenado pelo STF por corrupção. Wálter Maierovitch, colunista do UOL