Josias: Ar amistoso entre Lula e Lira fará brasileiro levar a mão ao bolso

O ar amistoso entre o presidente Lula (PT) e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), após a posse de Flávio Dino como ministro do STF nesta quinta-feira (22) significa que os brasileiros terão de levar a mão ao bolso para liberação de emendas, analisou o colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta sexta-feira (23).

Sempre que o ambiente está muito amistoso [entre Lula e Lira], convém as pessoas levarem a mão à carteira, porque o que está em jogo é dinheiro público. Houve esse happy hour depois da posse do Flávio Dino e o que aconteceu nesse jantar em meio a risos foi algo muito próximo de uma rendição, porque o governo estava endurecendo no seu relacionamento com os parlamentares no final do ano passado, já que Lula vetou um calendário de liberação de recursos que tinha sido imposto ao governo pelo Congresso Nacional.

Num gesto para se aproximar de líderes de partido e também de Lira, Lula patrocinou um happy hour no Palácio da Alvorada, sua residência oficial. O petista levou para o encontro cinco ministros. Entre eles Fernando Haddad, da Fazenda, que tem projetos de interesse pendentes de aprovação pelos deputados.