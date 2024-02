Empresários presos hoje pagaram trio elétrico para acampamento bolsonarista

Mesquita afirmou em um vídeo que o trio elétrico iria "arrasar" no acampamento. Devido ao tamanho do veículo, porém, ele precisou ficar estacionado em frente à Catedral Rainha da Paz, a cerca de 1 km de distância da concentração de manifestantes.

A defesa dos empresários afirmou, hoje, que não teve acesso à ordem de prisão. Em nota, os advogados dizem que "houve "esforços para esclarecer todos os fatos" e que os empresários "reiteram seu compromisso com a democracia, o Estado de Direito, o respeito às Instituições, ao processo eleitoral, ao Ministério Público e ao Judiciário, com especial ênfase na sua instância máxima, o Supremo Tribunal Federal",

Chegando aqui no nosso local de evento. Já estamos abrindo as asas. Polícia Militar nos auxiliando aqui, galera chapa quente. Fechou a via. Preparando para o trio chegar lá. Vai arrasar!

Adauto Mesquita, empresário, em vídeo gravado a caminho do acampamento no QG do Exército

Relatório indica que empresários mentiram à CPI

A Câmara Legislativa do DF aponta que ambos mentiram à comissão. Em depoimentos prestados em 13 de abril (Joveci Andrade) e 4 de maio (Adauto Mesquita), os empresários negaram terem contratado trios ou tendas para o acampamento, mas os pagamentos foram comprovados por quebras de sigilo bancário.

À CPI, Mesquita disse que só interagiu com o dono do trio elétrico para negociar com ele em nome dos contratantes. Ele afirmou que encontrou o proprietário do carro de som conversando com "uma roda de pessoas" no acampamento e os ajudou a conseguir um preço mais barato.