PT prevê nome 'a la Lula' em berço de Alckmin que virou reduto de Bolsonaro

Município tem voto mais à esquerda do que outras cidades do Vale do Paraíba. Em 2022, as votações obtidas por Lula (PT) para presidente e Fernando Haddad (PT) para governador em Pindamonhangaba nos dois turnos foram maiores do que as verificadas em locais próximos, como Caçapava, Taubaté e Tremembé. Em todos os lugares, porém, Bolsonaro e Tarcísio de Freitas (Republicanos) venceram.

Lula e Vela têm histórias parecidas

Pré-candidato à prefeitura tem histórico de sindicalista assim como o presidente da República. Vela foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba. Já Lula ocupou o mesmo cargo no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. "Temos a mesma trajetória, mas em cenários diferentes", comenta o vereador de Pinda.

"Meu filho de 6 anos se chama Luiz Inácio em homenagem a ele", afirma Vela. Apesar da homenagem, ele afirma que tem mais proximidade com outros nomes do partido, como o ministro de relações institucionais Alexandre Padilha e o ministro do trabalho Luiz Marinho (que lhe doou R$ 25 mil na campanha de 2022).

Nome de Vela já tem o apoio de PDT, PSB e Psol na disputa pela prefeitura. Segundo ele, mais um partido (que não teve seu nome informado) negocia a entrada na coligação. Sua intenção é que o vice em sua chapa seja de centro-direita.