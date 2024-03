O que dizem os partidos que apoiaram Lula e agora estão com Nunes em SP

O psolista conta com o apoio de PDT, PT, PCdoB, Rede e PV. Esse último também mudou de lado nesta eleição — em 2020, a legenda fechou com Bruno Covas (PSDB). O tucano morreu em maio de 2021, e Nunes assumiu. PT, PCdoB e Rede lançaram candidaturas próprias à prefeitura em 2020, e o PDT compôs chapa com Márcio França (PSB).

A equipe do psolista diz que ainda está em contato com outros partidos na busca por apoio. "As conversas devem se estender até a data limite de formalização das alianças para as eleições municipais".

Quem ainda não anunciou apoio

Nunes ainda tenta atrair o União Brasil e a federação PSDB-Cidadania. Há expectativa de que os tucanos também integrem a coligação de Nunes —o prefeito era vice de Covas. O partido ainda tem vários nomes em cargos na prefeitura. Por essas razões, líderes da sigla avaliam que apoiar Nunes é "o caminho natural".

Tucanos paulistas têm se mobilizado para defender que o partido embarque na candidatura de Nunes. A bancada de deputados estaduais da federação se reuniu nesta semana e anunciou apoio à pré-candidatura do emedebista. Oito dos 12 parlamentares participaram do encontro.

Há ainda uma ala na legenda que defende que o partido lance um nome próprio. Em entrevista ao jornal O Globo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se posicionou contra o apoio do PSDB a Nunes devido à associação com Bolsonaro — o prefeito esteve na manifestação a favor do ex-presidente no último domingo (25) e quer a participação dele na campanha. Em menor adesão, há ainda integrantes do partido que defendem o apoio à candidatura de Tabata.