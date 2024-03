Governo adiará exigência de visto para turistas de 4 países, diz deputado

Decisão foi tomada para evitar uma derrota no plenário da Câmara, nesta quarta-feira (27). Deputados analisariam hoje o decreto, mas votação foi adiada após promessa feita por Alencar Santana. "Falando pelo governo, em propor, um acordo as demais lideranças, e também a vossa excelência, presidente da Casa, retirarmos o projeto na data de hoje, o governo assume o compromisso de editar o decreto na próxima semana", disse.

Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um decreto dispensando a apresentação de visto para turistas residentes nesses países. Pela norma de 2019 revogada, os turistas poderiam permanecer no Brasil por até 180 dias, sem a necessidade de visto, para turismo, negócios, trânsito, atividades artísticas e esportivas ou em situações excepcionais por interesse nacional.

Em maio de 2023, o presidente Lula (PT) publicou decreto que derruba uma decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O presidente Lula determinou que o Itamaraty voltasse a exigir o documento. A medida passaria a ser válida a partir de 10 de janeiro de 2024. Houve uma prorrogação e esse texto valeria a partir de abril de 2024. A avaliação se deu com base no princípio da reciprocidade, já que turistas brasileiros precisam de visto para visitar esses países.