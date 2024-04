Tabata diz que "é a vontade de todo mundo" que Datena seja seu vice

O apresentador tem histórico de desistência a candidaturas em São Paulo. Ele já chegou a ser cotado a candidato à prefeitura, ao Senado e até ao governo do estado por diferentes partidos, em diferentes eleições. Ele já passou por 10 partidos, mas nunca chegou à eleição.

Ele segue sem cravar a possível candidatura. "O futuro a Deus pertence", respondeu o apresentador durante a filiação ao ser questionado sobre suas intenções. "Não depende só de nós. A minha vontade é estar ao lado da Tabata. Agora, estou em um partido que está conversando com o partido que era meu partido."

Ao jornal, Tabata disse que seria "natural que as pessoas possam considerar outras possibilidades". "Se eles tiverem o entendimento diferente desse de ocupar a vice pelo PSDB, eles fiquem a vontade para trilhar um novo caminho", afirmou Tabata.

Caso Datena aceite, seria uma opção do PSDB, antigo parceiro de chapa do prefeito Ricardo Nunes (MDB), seguir com certa relevância na capital paulista. Desidratado pelo bolsonarismo e com desfiliação em massa, o partido corre o risco de ficar sem vereador em São Paulo pela primeira vez na história.

Nesta tarde, a deputada fez ainda um aceno ao PSDB ao relembrar o aniversário do ex-prefeito paulistano Bruno Covas, morto em 2021. "Um democrata que em tempos de negacionismo, prezou pela humanidade", disse a deputada.

Covas foi eleito em 2020 com Nunes como vice —com sua morte em maio de 2021, o emedebista assumiu. À época, a debutada apoiou Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno. Em outubro, os três deverão se enfrentar nas urnas.