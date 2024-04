Zanin autoriza inquérito sobre tapa de vice do PT em bolsonarista

O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou, nesta segunda-feira (8), a abertura de inquérito para investigar o vice-presidente do PT, deputado federal Washington Quaquá (RJ). Ele deu um tapa no colega de Câmara Messias Donato (Republicanos-ES) em dezembro do ano passado.

O que aconteceu

Zanin escreveu que as informações colhidas até o momento apontam "ilícito penal". "As diligências requeridas mostram-se necessárias para elucidar as condutas descritas no pedido de instauração do caderno investigatório, motivo pelo qual devem ser deferidas de imediato".

O ministro atendeu aos pedidos feitos pela PGR (Procuradoria-Geral da República) na semana passada e notificou a PF (Polícia Federal) para que tome as medidas cabíveis. O inquérito tem duração inicial de 60 dias.