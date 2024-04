Josias: Lula deveria ser mais explícito ao dar recado para Elon Musk

Dinheiro será destinado a ações nos municípios a pela lógica do "pagamento por performance". Segundo o governo federal, quanto maior a redução anual do desmatamento e da degradação, maior será o valor investido. O parâmetro será o sistema de monitoramento Prodes, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: