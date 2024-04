Processo contra Glauber Braga por empurrar militante do MBL é aberto

O Conselho de Ética abriu processo contra o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) por ele expulsar à força da Câmara um militante do MBL.

O que aconteceu

Processo foi aberto dois dias após chegar no Conselho de Ética. Agora, a próxima etapa da representação é a escolha de um relator, que vai ser o responsável por reunir todos os documentos referentes ao caso e elaborar um documento que os demais integrantes do órgão irão votar. É esse parecer que pode sugerir ou não o acolhimento do pedido de cassação de Braga.

"Não me orgulho, mas não me arrependo", disse o deputado. Em participação no UOL News da manhã desta quarta-feira (24), Braga afirmou que não teme perder seu mandato por conta do episódio, mas que lutará por ele "até o fim".