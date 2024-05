Moro sobre decisão do TSE: 'Não fizeram nenhum favor'

Moro salientou que o encontro dele com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal] Gilmar Mendes, em abril, não teve qualquer vínculo com a decisão do TSE.

A visita que fiz a Gilmar Mendes não tem nenhuma relação. Isso é outra questão. Não fui pedir nada a ele na ocasião.

Só entendo que esse revanchismo que muitas vezes contamina o juízo no Brasil, tem que ser abandonado para o bem de todos, seja da esquerda ou da direita. Temos que nos unir àquilo que seja possível fazer de comum e divergir, mas dentro do campo democrático. Afinal, em uma democracia a ideia é convencer quem diverge de você, e não o destruir.

Respeito e tenho agradecimento aos meus pares no Senado porque sempre me apoiaram. Isso envolve não só as lideranças, mas igualmente senadores que são de outros perfis ideológicos, que sempre acharam um absurdo esse ataque ao voto popular. Sergio Moro, senador (União Brasil-PR)

Moro: 'Pimenta nunca se notabilizou como grande gestor'

Moro criticou a escolha de Paulo Pimenta como ministro do Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul e questionou as qualificações dele para o cargo.