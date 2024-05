Defensoria e entidades vão ao STF por revisão de edital de câmeras para PM

A Defensoria Pública de São Paulo e outras entidades ligadas à Segurança Pública recorreram ao STF (Supremo Tribunal Federal) para pedir a revisão do edital que prevê mudanças na contratação de câmeras corporais para a Polícia Militar do estado.

O que aconteceu

A petição foi protocolada nesta segunda-feira (27) e alerta para os riscos de precarização do programa. A Defensoria e os demais órgãos pedem que os pontos sejam analisados pela Corte com urgência, já que a sessão pública da licitação está prevista para ocorrer em 10 de junho. O documento é assinado pela Conectas Direitos Humanos e pela Justa.

As entidades pedem que as câmeras sejam destinadas aos batalhões com maior índice de letalidade. "Considerando a função central desse objeto na redução da letalidade e no controle do uso da força, parece-nos importante que seja explicitado que as câmeras deverão ser destinadas, prioritariamente, aos batalhões e unidades designados para a realização de operações policiais e com maior índice de letalidade", diz a petição.