Lula terá reunião ministerial para alinhar futuro e pacificar eleições

O propósito é que as disputas não atinjam o governo. Em São Paulo, por exemplo, o PT está com Guilherme Boulos, filiado ao PSOL, da ministra Sônia Guajajara, que enfrenta o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, com três ministros em seu partido, e Tabata Amaral (PSB), companheira de partido do vice-presidente —os enfrentamentos se repetem em praticamente todas as capitais.

Não haverá proibição. Lula deverá "liberar" para que seus ministros subam no palanque de quem quiserem. Em São Paulo, Alckmin deverá estar no palanque de Tabata, que tem, inclusive, a esposa do ministro Márcio França (Microempresas), Lúcia França, como vice.

Só Bolsonaro está totalmente vetado. Essa orientação não vai ser falada explicitamente, mas está dado que o presidente não quer nenhum ministro em palanque com o adversário político. Ainda na capital paulista, a ministra Simone Tebet (Planejamento), do MDB, já avisou que pode dar apoio a Nunes, mas não aparecerá ao lado do ex-presidente, que o apoia na cidade.

Isso serve ainda mais para ministros do centrão. Os ministros do União Brasil, do PP e do Republicanos devem tomar ainda mais cuidado, dado que até que há uma ou outra aliança entre PT e PL nas coligações regionais, mas são raras, enquanto com estes três partidos são maioria, em especial em áreas caras a Lula, como a região Nordeste.