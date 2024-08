Josias: Moraes corre risco de desmoralização em cruzada contra Musk e X

Moraes tenta repetir com o X o que fez com outro conglomerado digital. Em 2022, cercado por Moraes, Pavel Durov, fundador do Telegram, executou um recuo com aparência de derrota. Musk faz o contrário: aposta no desrespeito a ordens judiciais e, fustigado com a ameaça de ter sua rede retirada do ar, dobra a aposta.

Musk faz troça de Moraes e coloca uma imagem dele, produzida por inteligência artificial, como um grande vilão. A diferença entre os dois cenários é que, em 2022, Moraes estava lidando com golpistas e tinha todo o apoio das instituições e da maioria dos brasileiros para agir em defesa da democracia. Hoje, a ameaça democrática foi superada, mas Bolsonaro continua percorrendo a cena política quase como um personagem inimputável.

Essa demora na punição de Bolsonaro e a repetição com o X do que aconteceu com o Telegram dão uma impressão de déjà vu. Moraes continuará sua cruzada cotra o X, com risco grande de desmoralização porque quem briga com um porco-espinho pode ser arrastado por ele para a lama. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, o novo capítulo do embate entre Moraes e Musk deveria desengavetar a discussão sobre o projeto de regulamentação das redes sociais no Brasil e as punições para quem cometer abusos, que ficaram de lado tanto no Congresso como no Supremo.

Musk é muito previsível e está acontecendo exatamente o que ele queria que acontecesse: uma investida do STF, que ele trata como 'ato de censura', quando todos sabemos que Musk não está preocupado de nenhuma forma com censura. Se estivesse, compraria briga na China, e não no Brasil.