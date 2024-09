Cris Fibe: Lamento que nome de Anielle tenha sido exposto; foco não é ela

É importante a Anielle denunciar, mas não é imprescindível para que a conduta dele seja investigada. Há outros relatos; se não houvesse mais ninguém falando contra ele e ela não denunciasse, isso ficaria parado mesmo e não aconteceria nada. Esperamos que Anielle se pronuncie. Sinto muito por isso. É um crime que, no fim, gera vergonha, culpa e medo nas mulheres. Cris Fibe, colunista do UOL

Tales: Caso Silvio Almeida deixa Lula em apuros após titubear com Juscelino

A acusação de assédio sexual contra Silvio Almeida deixa Lula em situação delicada, uma vez que o presidente já relutou em afastar Juscelino Filho, ministro das Comunicações, mesmo diante de graves denúncias, afirmou o colunista Tales Faria.

Lula fica em apuros até porque já titubeou, para dizer o mínimo, no caso do Juscelino Filho, ministro das Comunicações. No caso de Juscelino, que foi acusado de construir uma estrada para beneficiar a fazenda da família, Lula deveria tê-lo afastado imediatamente. Não fez isso, e agora fará com Silvio Almeida.