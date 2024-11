Landim: governo não deve sufocar pauta de esquerda que 'travou' a direita

O governo vai precisar navegar nessas águas e ser muito habilidoso. Já tem diversas PECs no Congresso sobre isso, mas essa foi uma pauta que surgiu nas redes sociais vinda da esquerda. Geralmente, quem consegue aproveitar muito bem as redes sociais é a direita. O governo, que sempre se queixa da falta de mobilização, da dificuldade que a esquerda e o governo têm de se mobilizar por redes sociais, no momento com a esquerda consegue abafar isso.

Ao mesmo tempo, o governo precisa ter cuidado com o impacto econômico e com o diálogo com o setor produtivo. [O governo] vai tentar algum caminho do meio. [...] Então você vai ver o governo cauteloso nessa história, mas sem tentar sufocar o debate nem sufocar a iniciativa -- afinal, foi uma pauta de esquerda, das redes sociais, que dessa vez travou a direita.

Raquel Landim

Veja a íntegra do programa: