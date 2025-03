O que aconteceu no 1º dia do julgamento de Bolsonaro e aliados por golpe

Deputados bolsonaristas chegaram atrasados e causaram confusão ao pedir para entrar no julgamento. Delegado Caveira, Coronel Zucco, Evair Vieira, Zé do Trovão, Paulo Bilynskyj e Maurício do Vôlei chegaram sem avisar, após o início da sessão. Eles não haviam feito credenciamento prévio.

Defesa de Bolsonaro pediu que advogado de Mauro Cid fosse o primeiro a fazer a defesa, mas foi rejeitado. Os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin seguiram o relator do caso, Alexandre de Moraes, ao negar pedido do advogado Celso Vilardi.

Advogados dos oito acusados falaram por 15 minutos cada um. Eles destacaram em suas sustentações "invencionices", "denúncia inepta", "terraplanismo" e "minuta apócrifa" para defender os envolvidos.

Na parte da tarde, os ministros discutiram questões como a competência da Corte e o pedido de anulação do julgamento. Nessa fase, Moraes votou sobre as chamadas questões preliminares —questionamentos processuais levantados pela defesa. Entre eles, de que o STF não teria competência para julgar o caso e se o julgamento deveria ocorrer no plenário do STF ou na Primeira Turma.

O STF rejeitou todos os questionamentos das defesas. Em relação à discussão sobre a competência da Corte e da Primeira Turma para julgar a denúncia, o ministro Luiz Fux divergiu e entendeu que a denúncia do golpe deveria ser julgada no plenário do Supremo. Contudo, a maioria dos primeiros seguiu o relator e votou para manter o julgamento da denúncia na Primeira Turma.

Primeira Turma do STF também negou o pedido da defesa dos acusados de anular delação de Mauro Cid. A decisão foi tomada por unanimidade. Moraes defendeu que o Supremo atuou para "verificar a regularidade, a voluntariedade e a legalidade da colaboração premiada".