No 1º round, Bolsonaro é moído no Supremo. Com cães de guarda, com tudo

Até onde se sabia, Jair Bolsonaro assistiria ao julgamento do recebimento da denúncia na casa de aliados ou na sede do PL, seu partido. Até que, perto do início da sessão, às 9h30, o protagonista do chamado "núcleo crucial" do golpe (GONET; Paulo) chegou à sede do Supremo para assistir de camarote - e ficar cara a cara com Alexandre de Moraes.

Não teve espectador, dentro ou fora do plenário, que não trancou a respiração.

Bolsonaro entrou com os advogados e deixou do lado de fora os cães de guarda - entre eles os deputados tenente-Coronel Zucco, Zé Trovão, sargento Fahul, Carlos Jordy, Paulo Bilynskyj, Mário Frias e outros integrantes de um elenco que parecia integrar a tropa do sargento Pincel, o folclórico personagem de "Os Trapalhões".

O cheiro de pólvora passou, então, a rodear as peças no tabuleiro, e o suspense deu lugar à comédia.

Do lado de fora tinha bajulador tentando chamar mais atenção do que os próprios denunciados. Era o caso do deputado federal Coronel Meira (PL-PE), que armou um escarcéu por não conseguir acessar o plenário da Primeira Turma. Sobrou para a polícia judiciária filtrar os palavrões do esquentadinho. "Eu sou coronel, sou deputado. Tem que respeitar essa porra", carteirou o parlamentar em vídeos que não demorariam para viralizar nas redes.

Pior fez o desembargador aposentado Sebastião Coelho, advogado do ex-assessor da Presidência Filipe Martins. Ele chegou a subir ao terceiro andar do prédio e interrompeu a sessão com um grito ao ser detido: "sanguinários". O defensor acertou o endereço, mas errou a data. Martins é parte do "núcleo 2" dos denunciados. Mas o caso deles só será analisado pela 1ª Turma no fim de abril. Espera agora que o defensor esteja em liberdade até lá.