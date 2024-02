Finlândia elege ex-primeiro-ministro conservador Alexander Stubb à Presidência

O ex-primeiro-ministro conservador Alexander Stubb venceu as eleições presidenciais da Finlândia neste domingo (11), com 51,6% dos votos, em uma eleição marcada por tensões com a Rússia desde a adesão do país à Otan.

"É bastante incrível que um país do tamanho da Finlândia possa realizar eleições tão justas e honestas neste contexto de política de segurança", comemorou Stubb, de 55 anos, diante de seus apoiadores, depois de ter ido cumprimentar seu adversário nas eleições, Pekka Haavisto.

O resultado final lhe deu 51,6% dos votos, contra 48,4% de Haavisto, membro dos Verdes, mas que concorreu como independente. Neste segundo turno, cerca de 70,7% dos aproximadamente 4,3 milhões de eleitores votaram.