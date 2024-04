EUA enviam tropas ao Oriente Médio com receio de escalada entre Israel e Irã

Um vídeo da AFP mostrou o que restava de uma mesquita em Deir al Balah. O Exército "exigiu que toda a área fosse evacuada" antes que fosse "destruída em questão de minutos", disse Abdullah Baraka, uma testemunha.

Os militares israelenses também bombardearam mais de 30 alvos militares na sexta-feira em Gaza, sujeita a um cerco que deixou a grande maioria dos 2,5 milhões de habitantes do território palestino à beira da fome, segundo a ONU.

A guerra também é sentida do outro lado da fronteira. Sirenes aéreas soaram na cidade israelense de Sederot na sexta-feira e o Exército interceptou foguetes lançados de Gaza.

Tensões com Hezbollah

Mais ao norte, no sul do Líbano, as forças armadas israelenses afirmaram neste sábado que bombardearam "um grande complexo militar" do movimento Hezbollah, aliado do Hamas e apoiado pelo Irã.

O grupo disparou "dezenas de foguetes" contra posições israelenses no dia anterior, alegando que era uma resposta aos ataques israelenses no sul do Líbano.