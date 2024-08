Trump compartilha imagens manipuladas de Taylor Swift o endossando

Donald Trump compartilhou imagens manipuladas nas redes sociais, nas quais ele atribui a si mesmo o apoio de Taylor Swift e de seus fãs à sua campanha eleitoral, em um aparente esforço para aproveitar a influência da cantora pop nas eleições dos Estados Unidos.

Swift não declarou publicamente apoio a nenhum candidato para as eleições de 5 de novembro. Em 2020, ela apoiou o presidente Joe Biden e criticou Trump.

No domingo, Trump compartilhou capturas de tela de publicações com imagens manipuladas que sugerem que a estrela pop e seus fãs, conhecidos como Swifties, o apoiam. Algumas dessas imagens parecem ter sido geradas por inteligência artificial (IA), de acordo com um especialista.