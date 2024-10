Juiz bloqueia norma eleitoral que exigia contagem manual dos votos no estado da Geórgia

Um juiz da Geórgia, um dos estados-pêndulo que pode definir as eleições nos Estados Unidos, bloqueou na terça-feira (15) uma norma que exigia a contagem manual dos votos por parte dos funcionários eleitorais, uma medida que poderia atrasar a divulgação dos resultados.

A decisão do juiz Robert McBurney, do Tribunal Superior do condado de Fulton, afirma que a nova regra afetaria o processo eleitoral a poucas semanas das eleições presidenciais de 5 de novembro.

"Qualquer coisa que acrescente incerteza e desordem ao processo eleitoral prejudica os cidadãos", destacou McBurney.